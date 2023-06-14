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В Дании сообщили о планах приобрести подлодки для сдерживания ВМФ России

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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Thompson
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Власти Дании планируют приобрести подводные лодки для укрепления морского потенциала и сдерживания флота России в Балтийском море. Об этом сообщил американский портал Breaking Defense со ссылкой на слова главы внешнеполитического комитета датского парламента Майкла Ааструпа Йенсена.

«Дания стратегически [выгодно расположена], а это означает, что все корабли ВМФ России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам необходимо усилить нашу глубоко эшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом», — передаются слова Йенсена в публикации от 12 июня.

Дания отказалась от подлодок в 2004 году. Сообщается, что в 2022 году Копенгаген пообещал инвестировать $5,8 млрд в новые военно-морские суда, которые будут построены в ближайшие годы. При этом Дания планирует заменить четыре фрегата класса «Тетис».

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3 июня страны НАТО провели регулярные учения в Балтийском море Baltops 23. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, такой шаг НАТО — это всего лишь игра на нервах за счет того, что страны — члены оборонительного блока ближе подобрались к границе РФ.

5 июня военный эксперт Илья Крамник заявил, что Балтийский флот — единственное средство, которое обеспечивает надежное сообщение с Калининградом по морю. По мнению специалиста, если представить, что Балтийского флота не существует, то страны НАТО могли бы, нарушив международное право, блокировать морские перевозки между Калининградом и остальной частью России.

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