Реклама
Прямой эфир
Мир
Командование ВСУ сообщило о возгорании склада в Одессе после взрывов
Экономика
Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта продукции АПК
Общество
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Экономика
Греф не увидел необходимости в быстрой перестройке российской экономики
Мир
В Белом доме заявили о непричастности Байдена к обвинениям против Трампа
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Общество
Суд приговорил экс-председателя СО РАН Асеева к условному сроку за мошенничество
Армия
В России создали всепогодный дрон-тяжеловес «Ультиматум»
Общество
МЧС сообщило о спасении более 2,2 тыс. человек после прорыва Каховской ГЭС
Мир
Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке
Экономика
Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2023 оценили в 6 трлн рублей
Общество
«Известия» показали кадры разрушений после обстрела Шебекино

В Белом доме заявили о непричастности Байдена к обвинениям против Трампа

Белый дом: президент США Байден не причастен к обвинениям против Трампа
0
Фото: REUTERS/Amr Alfiky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Джо Байден не причастен к обвинениям против экс-президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 13 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Я не собираюсь говорить прямо по этому делу. Президент уважает верховенство закона. Он хочет убедиться, что министерство юстиции действительно независимо», — заявила она.

Она добавила, что администрация Байдена не хочет политизировать этот процесс и «очень последовательна в этом отношении». Жан-Пьер подчеркнула, что президент поддерживает независимость следствия и действий минюста США.

Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили
Пока 45-й президент США только выигрывает от сенсационного разбирательства

9 июня Дональду Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

13 июня состоялось судебное заседание в суде Майами, где Дональда Трампа обвинили в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию. Он отказался признать себя виновным. Позже стало известно, что его отпустили из зала суда без ограничений на перемещение, что позволит ему продолжить свою предвыборную кампанию.

При этом ранее Трамп сообщал о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023