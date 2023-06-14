В Белом доме заявили о непричастности Байдена к обвинениям против Трампа

Американский лидер Джо Байден не причастен к обвинениям против экс-президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 13 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Я не собираюсь говорить прямо по этому делу. Президент уважает верховенство закона. Он хочет убедиться, что министерство юстиции действительно независимо», — заявила она.

Она добавила, что администрация Байдена не хочет политизировать этот процесс и «очень последовательна в этом отношении». Жан-Пьер подчеркнула, что президент поддерживает независимость следствия и действий минюста США.

9 июня Дональду Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

13 июня состоялось судебное заседание в суде Майами, где Дональда Трампа обвинили в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию. Он отказался признать себя виновным. Позже стало известно, что его отпустили из зала суда без ограничений на перемещение, что позволит ему продолжить свою предвыборную кампанию.

При этом ранее Трамп сообщал о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.