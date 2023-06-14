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Politico рассказала о планах Украины по обслуживанию западной техники

Politico: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной военной техники
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Фото: Соцсети
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Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной военной техники, о чем во вторник, 13 июня, сообщила американская газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Украинское правительство стремится начать работу с оборонной промышленностью США и Европы по созданию объектов технического обслуживания либо на Украине, либо в соседней Польше», — говорится в материале.

Уточняется, что этот вопрос планируют обсудить во время встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн. По информации источника, несколько европейских компаний уже строят планы планы на будущее сотрудничество.

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В этот же день телеканал Sky News рассказал о планах Великобритании передать Киеву дополнительный пакет помощи на £92 млн, в который войдет ПВО. Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд.

Тогда же президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят. По словам главы государства, ВС РФ было уничтожено 25–30%.

Ранее Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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