Посол ЮАР рассказал о ситуации с запуском прямых рейсов в РФ
В ЮАР с нетерпением ждут запуска прямого авиасообщения с РФ, сейчас решение за российским перевозчиком, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.
«Все ждут запуска прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кейптаун и Йоханнесбург. Это помогло бы развитию туризма и торговли», — сказал он.
Посол добавил, что пока нет понимания по срокам.
«Решение, которое мы получили от российских властей, состоит в том, что компания Nordwind была назначена потенциальным перевозчиком для выполнения прямых рейсов. Мы всё еще ждем решения российской стороны», — отметил дипломат.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров сообщил, что Москва планирует запустить прямое авиасообщение с ЮАР ко второму саммиту Россия – Африка, который запланирован на конец июля.
Более 12 тыс. россиян совершили поездку в страны Африки южнее Сахары с момента возобновления прямого авиасообщения России и Эфиопии в августе 2022 года, воспользовавшись рейсами крупнейшего африканского авиаперевозчика Ethiopian Airlines, сообщили ранее «Известиям» в компании.
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