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Водитель-заправщик Меметов вывел авто из-под обстрела и спас топливо от возгорания
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Водитель-заправщик Меметов вывел авто из-под обстрела и спас топливо от возгорания

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Музафер Меметов в ходе заправки одного из подразделений попал под артобстрел района дислокации заправляемой техники. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 14 июня, рассказали в Минобороны РФ.

В условиях риска для жизни, оценив условия местности, сержант Меметов оперативно выбрал наиболее безопасный район и организовал смену района заправки, не допустив поражения техники артиллерийским огнем противника.

На следующий день колонна материально-технического обеспечения с сержантом Меметовым попала в засаду: головная и замыкающая машины были обездвижены. Завязался бой.

Сержант в условиях непрекращающегося огня оценил опасность ситуации и, приложив максимум усилий, вывел автомобиль из зоны обстрела, избежав возгорания и взрыва топлива.

В свою очередь, подразделение лейтенанта Евгения Петрушина в составе батальонной тактической группы российских войск освобождало один из населенных пунктов от украинских боевиков. Следуя по маршруту наступления российских подразделений, лейтенант выявил на подступах к населенному пункту долговременную огневую точку украинских националистов.

Грамотно организовав систему ведения огня с учетом рельефа местности, вместе с подчиненными он атаковал позиции противника. Прямым попаданием из автоматического гранатомета лейтенант Петрушин уничтожил расчеты пулемета и гранатомета.

В дальнейшем в ходе боя лейтенант осуществлял корректировку минометного огня по движущимся резервам противника. Следуя его точным целеуказаниям, минометные расчеты российских войск остановили и обратили в бегство колонну противника, уничтожив две боевые машины пехоты и три бронетранспортера. Это помогло выполнить боевую задачу по освобождению от боевиков населенного пункта.

Ефрейтор Роман Фатерин действовал в составе зенитного ракетного расчета, выполняя задачи по уничтожению средств воздушного нападения противника. Он вел боевую работу под артиллерийскими обстрелами стартовых позиций батареи и при нападениях диверсионных групп противника, осуществлял поиск и уничтожение воздушных целей националистов.

За время специальной военной операции в результате профессиональных действий ефрейтора силами зенитного ракетного расчета были уничтожены один Су-25, один Су-24 и один ударный беспилотный летательный аппарат турецкого производства «Байрактар».

За мужество и профессионализм, проявленные при выполнении задач, ефрейтор Фатерин награжден медалью Суворова.

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Днем ранее, 13 июня, Минобороны рассказывало, как подразделение капитана Алексея Рыжковича выполняло боевые задачи по борьбе с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) националистов, которые попытались тайно атаковать позиции российского подразделения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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