Захарова ответила на опасения Столтенберга по поводу победы РФ в украинском конфликте

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае победы России в украинском конфликте мир станет опаснее, заставили официального представителя МИД РФ Марию Захарову напомнить зарубежному спикеру, откуда исходит реальная опасность, о чем она сообщила 13 июня в Telegram-канале.

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — написала дипломат в ответ на опасения генсека НАТО.

Она пояснила: Столтенберг считает, будто спецоперация стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду», поэтому генсек НАТО и «опасается за мировую безопасность в случае победы России».

13 июня Столтенберг после встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме заявил, что попытки осуществить наступление на позиции российской армии стали испытанием для Украины. При этом он повторил, что западный мир должен продолжать поставки оружия и техники киевскому режиму.

8 июня Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он добавил, что настроен в сложившейся ситуации «очень оптимистично».

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле 2022 года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.