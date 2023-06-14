Реклама
Прямой эфир
Мир
В двух округах Херсонской области уровень воды снизился почти до нуля
Мир
В Дании сообщили о планах приобрести подлодки для сдерживания ВМФ России
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Экономика
Греф спрогнозировал рост экономики РФ к концу года
Мир
Politico заподозрила главкома ВСУ Залужного в руководстве взрывами на СП
Общество
Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний
Армия
Водитель-заправщик Меметов вывел авто из-под обстрела и спас топливо от возгорания
Мир
Боррель назвал невозможным отказ от контактов с поддерживающими РФ странами
Общество
Путин наградил погибшего при тушении пожара под Волгоградом сотрудника администрации
Мир
Постпредство обвинило ЕС в приписывании РФ преступлений Украины
Мир
Дональда Трампа отпустили из зала суда в Майами без условий
Мир
Белый дом подтвердил свою позицию о вылазках Украины на территорию РФ
Сюжет:

Захарова ответила на опасения Столтенберга по поводу победы РФ в украинском конфликте

Захарова обвинила «кровавых клоунов под эгидой НАТО» в мировом терроре
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае победы России в украинском конфликте мир станет опаснее, заставили официального представителя МИД РФ Марию Захарову напомнить зарубежному спикеру, откуда исходит реальная опасность, о чем она сообщила 13 июня в Telegram-канале.

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — написала дипломат в ответ на опасения генсека НАТО.

Она пояснила: Столтенберг считает, будто спецоперация стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду», поэтому генсек НАТО и «опасается за мировую безопасность в случае победы России».

Поразительная цель: каким оружием отражают украинское контрнаступление
В оборонительных боях применяются новейшие высокоточные средства поражения

13 июня Столтенберг после встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме заявил, что попытки осуществить наступление на позиции российской армии стали испытанием для Украины. При этом он повторил, что западный мир должен продолжать поставки оружия и техники киевскому режиму.

8 июня Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он добавил, что настроен в сложившейся ситуации «очень оптимистично».

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле 2022 года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023