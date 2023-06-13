Постпредство обвинило ЕС в приписывании РФ преступлений Украины

Евросоюз автоматически приписывает России любые преступления Украины, в том числе на Каховской ГЭС. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ЕС 13 июня.

Отмечается, что ЕС имеет свои «законы борьбы с российской дезинформацией», согласно которым любое преступление Киева автоматически приписывается России. В публикации указывается, что бесконтрольная накачка Украины западным вооружением делает «возможным совершение подобных преступлений».

«Сделанные 13 июня 2023 года в ходе дебатов в Европарламенте заявления представителей председательствующей в Совете ЕС Швеции и Еврокомиссии не выдерживают критики. Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС», — сказано в сообщении дипмиссии.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, он вызвал неконтролируемый сброс воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По данным на 13 июня, число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что со вторника начинаются выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим в размере 10 тыс. рублей.

Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в разрушении Каховской ГЭС виновата украинская сторона, она стремилась к этой трагедии. Президент напомнил, что украинские боевики прицельно и многократно били из HIMARS по Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.