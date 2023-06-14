«Известия» показали кадры ДТП с участием четырех автомобилей в Ленобласти

В поселке Бугры в Ленинградской области женщина за рулем SsangYong, выезжая со двора, столкнулась с тремя припаркованными автомобилями. Кадрами происшествия поделились «Известия» во вторник, 13 июня.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе дома №27 Гаражного проезда. Прибившие на место ДТП сотрудники полиции забрали 37-летняя виновницу аварии в отделении полиции «с явными признаками опьянения».

Позже был составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

В этот же день в Волгоградской области в результате столкновения грузовика с автомобилем, предназначенным для перевозки животных, пострадал молодой человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer не выдержал дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик. П