Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о переговорах по открытию центра ремонта для переданных Украине танков Leopard
Мир
Пентагон усомнился в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении
Мир
Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом
Мир
Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов
Политика
Захарова уличила США в намерении скрыть свою безответственность в сфере ядерного оружия
Экономика
ЦБ РФ сообщил об увеличении прибыли банковского сектора свыше 2 трлн рублей
Мир
Лукашенко заявил о возможности согласовать с РФ ядерный удар «одним звонком»
Мир
Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн
Мир
В «Росэнергоатоме» заверили в обеспечении безопасности ЗАЭС
Мир
Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры
Мир
Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Происшествия
17 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Северной Осетии

Белый дом подтвердил свою позицию о вылазках Украины на территорию РФ

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США продолжают выступать против вылазок Украины на территорию России, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 13 июня, во время брифинга.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос о подрыве «Северных потоков». Пресс-секретарь посоветовала обратиться с этим вопросом к ЦРУ.

«Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России, конечно. Мы очень четко давали это понять. Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить», — приводит цитату Карин Жан-Пьер ТАСС.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

5 июня в интернет-издание The Grayzone просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В мае 2023 года беспилотники атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России.

Власти США тогда заявили на это, что не поддерживают вылазки Украины «внутри России». Карин Жан-Пьер тогда добавила, что США сосредоточены только на предоставлении Украине военной техники и проведении подготовки военнослужащих.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023