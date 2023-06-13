США продолжают выступать против вылазок Украины на территорию России, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 13 июня, во время брифинга.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос о подрыве «Северных потоков». Пресс-секретарь посоветовала обратиться с этим вопросом к ЦРУ.

«Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России, конечно. Мы очень четко давали это понять. Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить», — приводит цитату Карин Жан-Пьер ТАСС.

5 июня в интернет-издание The Grayzone просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В мае 2023 года беспилотники атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России.

Власти США тогда заявили на это, что не поддерживают вылазки Украины «внутри России». Карин Жан-Пьер тогда добавила, что США сосредоточены только на предоставлении Украине военной техники и проведении подготовки военнослужащих.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.