Генсек НАТО назвал испытанием для ВСУ попытки контрнаступления

Попытки осуществить наступление на позиции российской армии стали испытанием для Украины, заявил во вторник, 13 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с американским президентом Джо Байденом.

«Это наступление стало испытанием», — цитирует ТАСС его слова в ходе пресс-конференции.

Во время разговора с президентом США Столтенберг снова подчеркнул необходимость военных поставок НАТО и отметил, что исход наступления может сыграть весомую роль на переговорах.

«Поддержка, которую мы вместе оказываем Украине, сейчас имеет огромное значение на поле боя, пока мы тут говорим», — приводит его слова The Washington Post.

На реплику генсека НАТО Байден ответил, что альянс стал более сплоченным во время конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «НАТО собирается развить этот импульс» в ходе ежегодного саммита в Вильнюсе 11 и 12 июля.

8 июня Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он добавил, что настроен в сложившейся ситуации «очень оптимистично».

В этот же день газета Politico отметила: представители вашингтонской администрации высокого ранга считают, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США зависят от успеха контрнаступления ВСУ. В Вашингтоне также растет беспокойство касательно ударов ВСУ по признанным США российским территориям. Это привело к «строгим замечаниям по дипломатическим каналам», отмечается в статье.

Ранее, 1 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле 2022 года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.