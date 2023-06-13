ЦБ РФ сообщил об увеличении прибыли банковского сектора свыше 2 трлн рублей

Прибыль банковского сектора в 2023 году может превысить 2 трлн рублей. Об этом сообщили на сайте ЦБ РФ 13 июня.

«Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3-4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля», — указали в Центробанке.

По итогам апреля, чистая прибыль банков России снизилась по сравнению с мартом до отметки 224 млрд рублей. Так, всего за первые четыре месяца 2023-го банки заработали 1,1 трлн рублей, что позволяет сделать прогноз на 2 трлн к концу года.

Кроме того, регулятор рассказал о повышении прогноза по росту кредитования компаний в этом году до 9–13%. Известно, что потребительское кредитование ускорилось, а значит по итогам года ожидается прирост 9-13%.

Вместе с тем в розничном кредитовании растет и ипотека, несмотря на завершение программы «ипотеки от застройщика».

Ранее, 9 июня, стало известно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала увеличение ключевой ставки в ближайшей перспективе. При этом, по ее словам, масштаб повышения ставки будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданиях, совокупного спроса, а также от того, в какой мере эти данные повлияют на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году.

В тот же день Центробанк в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.