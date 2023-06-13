Лукашенко заявил о возможности согласовать с РФ ядерный удар «одним звонком»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности согласовать с РФ применение тактического ядерного оружия (ТЯО) одним телефонным звонком во вторник, 13 июня, в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

«Если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы президент России Владимир Путин ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому — ну что за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» — сказал Лукашенко.

По его словам, размещаемое РФ в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

«У нас — ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие, но это все-таки ограниченная территория», — сказал он.

Касательно размещения ТЯО на территории Белоруссии Лукашенко рассказал, что его рассредоточат в нескольких хранилищах на всей территории страны.

«Как только всё завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте», — сказал президент.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что Россия не навязывала ему размещение в стране тактического ядерного оружия. По его словам, он сам сначала просил, а потом потребовал у Владимира Путина это сделать.

9 июня президент РФ на неформальной встрече с Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Путин отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

25 мая Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.