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Карантин по бешенству животных ввели в одном из округов Нижегородской области

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В Пильнинском округе Нижегородской области ввели карантин по бешенству животных. Об этом 13 июня сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на соответствующий указ и.о. главы региона Андрея Гнеушева.

Заболевание выявлено на территории села Мамешево. Населенный пункт признан неблагополучным по бешенству животных.

Карантин действует с 8 июня 2023 года, уточняет информагентство.

7 июня в Каратузском районе Красноярского края были зафиксированы сразу две вспышки бешенства. На территории деревни Алексеевка заболевание выявлено у волка, а в селе Качулька заболела собака.

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