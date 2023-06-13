Путин заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер и в целом меняться не будут

Цели специальной военной операции (СВО) России на Украине носят фундаментальный характер и меняться не будут. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами.

Журналисты спросили главу государства, произошли ли какие-то изменения в отношении целей спецоперации.

«Нет. Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер», — подчеркнул Путин в ответ на этот вопрос.

В этот день президент также заявил, что проведение специальной военной операции стало ответом России на пересечение «красных линий» со стороны Запада.

В то же время он указал на то, что Запад имеет свои геополитические цели в отношении России, но он никогда этого не добьется. Путин подчеркнул, что западные страны поставками оружия в зону конфликта «в известной степени нарушают определенные международные правовые акты».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 мая сообщил, что за год проведения российской СВО удалось достичь определенных целей — в частности, получилось освободить значительные территории в Донбассе, а также частично обеспечить безопасность жителей Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 марта назвал еще одной целью спецоперации защиту русских и русскоязычных людей, которых угнетает Киев. Он подчеркнул, что РФ хочет освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, традициям и семьям могут создавать нынешние украинские власти.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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