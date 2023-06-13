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В Воронеже задержали подозреваемых в инсценировках ДТП ради страховки

Главе сельхозкооператива вынесли приговор за мошенничество на 800 млн рублей

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Суд в Ставропольском крае вынес приговор главе сельскохозяйственного кооператива, обвиняемого в хищении свыше 800 млн рублей. Об этом региональная прокуратура сообщает во вторник, 13 июня.

Установлено, что 67-летний руководитель сельхозкооператива в период с 2011 по 2015 год похитил средства 1,5 тыс. вкладчиков. Общий размер ущерба превысил 800 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, пишет NewsTracker.

В законную силу приговор пока не вступил.

13 июня сообщалось, что в суд Орла передали материалы уголовного дела одного из руководителей потребительского кооператива. Ему вменяется мошенничество, совершенное организованной группой, на сумму порядка 232 млн рублей.

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