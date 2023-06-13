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«Сбер» вошел в топ-3 крупнейших интернет-эквайеров Европы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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«Сбер» впервые вошел в тройку рейтинга The Nilson Report по количеству обработанных интернет-транзакций по итогам 2022 года в Европе. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых обратил внимание на то, что в интернете осуществляется «всего 9% операций банка». «Это говорит о большом потенциале развития электронной коммерции в России», — подчеркнул он.

Кроме того, исследовательская компания назвала «Сбер» крупнейшим эквайером Европы. По словам Малых, банк становится лидером европейского рейтинга The Nilson Report по количеству транзакций седьмой год подряд, «несмотря на непростую ситуацию в прошлом году на финансовом рынке».

Согласно данным исследования, в 2022 году среди топ-7 компаний рейтинга у «Сбера» оказались максимальные показатели прироста количества обработанных транзакций. Так, в прошлом году было проведено 42,10 млрд транзакций, в 2021-м — 37,93 млрд; прирост составил 4,17 млрд. Для сравнения — занимающий вторую строчку рейтинга эквайер Nexi в 2022 году провел 11,75 млрд транзакций — то есть в 3,5 раза меньше.

В «Сбере» рассказали, что уход международных платежных систем из России привел к тому, что 91% транзакций в эквайринге банка проходили через национальную платежную систему. При этом совокупно транзакции Visa и Mastercard в эквайринге Европы, которые раньше регулярно росли, в прошлом году сократились на 4,5% по сравнению с 2021 годом, а транзакции национальных платежных систем Европы («Мир», BanContact, GiroCard, PagoBancomat, Troy и другие) выросли на 130%.

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