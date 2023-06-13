17 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Северной Осетии

В Северной Осетии 17 человек пострадали при опрокидывании маршрутки. Об этом 13 июня сообщил источник «Известий».

«В результате ДТП пострадали 17 человек, из них два ребенка, в том числе погиб один человек», — сообщил источник.

Авария произошла на автодороге Владикавказ – Моздок вечером 13 июня. Пассажирская маршрутка опрокинулась на 7-м км трассы, между селами Батако и Зильги.

В Telegram-канале МЧС по Северной Осетии уточнили, что погибшая была одной из пассажирок.

По данным ведомства, авария произошла во время сильного дождя: микроавтобус смыло в кювет, затем он перевернулся.

Пассажиры смогли выбраться из транспортного средства. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали их в безопасное место.

В ликвидации последствий аварии участвовали 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ранее в этот день при взрыве «Газели» в Нижнем Новгороде пострадали два человека. ДТП с последующим возгоранием произошло около 12:00 на перекрестке улицы Ватутина и проспекта Ильича.