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В Москве назвали конфискацию Канадой самолета Ан-124 воровством

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Фото: Getty Images/ Steve Russell/Contributor
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МИД РФ назвал решение Канады конфисковать самолет Ан-124 циничным воровством. Об этом 13 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Объявленный премьер-министром Канады Дж. Трюдо в ходе его поездки в Киев запуск процедуры конфискации со ссылкой на внутреннее санкционное законодательство принадлежащего российской компании «Волга-Днепр» грузового самолета Ан-124, незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное, беззастенчивое воровство», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова считает, что Ан-124, который по заказу канадского правительства доставлял антиковидные препараты в Торонто, был взят в заложники, чтобы отнять уникальное воздушное судно и передать его «клиентам» в Киеве.

Она обвинила режим Трюдо в том, что он по указке США настраивает украинские власти на противостояние с Россией до «последнего украинца».

«В ход идут посулы военной и финансовой помощи, которая на деле оказывается не столь щедрой, и обещания вознаградить за рвение украденной российской собственностью», — подчеркивает Захарова.

Официальный представитель МИД РФ предупредила Канаду, что у практической реализации этого решения будут серьезные последствия для российско-канадских отношений. Захарова подчеркнула, что попытки прикрыть местными судебными процедурами незаконную конфискацию самолета не придадут ей легитимности.

«Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности», — подытожила Мария Захарова.

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О передаче российского самолета Киеву 10 июня объявил Трюдо. Решение стало результатом его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Грузовой российский самолет прибыл в Канаду в феврале прошлого года. Канадские власти запретили Ан-124 вылет, так как страна закрыла свое воздушное пространство для российской авиации. Экипаж разместили в гостинице, позже россияне смогли вернуться на родину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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