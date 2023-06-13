Восемь участков теплосетей реконструируют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) объявили о поиске подрядчика на реконструкцию восьми участков теплосетей. Об этом сообщает ТагилСити.ру со ссылкой на документацию соответствующего аукциона.

Работы пройдут на улицах Орджоникидзе, Энтузиастов, Зари и проспекте Вагоностроителей в Дзержинском районе. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 3,5 км.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 338,5 млн рублей. Начать работы планируется уже летом, а завершить их исполнитель должен до 15 ноября 2023 года.

Ремонт проводится по программе модернизации, рассчитанной на два года.

По данным издания, износ теплосетей в Дзержинском районе города достигает 86%. За последние годы из 100 км труб в порядок привели 13,5 км.