Эксперты назвали реальным прогноз об уходе с рынка РФ около 50 банков за три года

Опрошенные «Известиями» эксперты считают реальным прогноз главы рейтингового агентства АКРА Михаила Сухова о возможном уходе с российского рынка около 50 банков в ближайшие три года. Об этом они рассказали 13 июня.

Так, по словам партнера Capital Lab Евгения Шатова, ужесточение санкций может вынудить оставшиеся иностранные банки покинуть Россию. При этом для крупных игроков будет достаточно болезненно сделать это, так как российский бизнес приносит существенную долю выручки, добавил он.

«Автокредитные банки крупных концернов, остановивших экспорт и производство автомобилей в России, также будут стремиться покинуть российский рынок. Некоторые мелкие банки также могут закрыться в силу того, что им непросто выдержать конкуренцию с крупными игроками», — считает Шатов.

Еще одной причиной сокращения числа банков, по его мнению, станет добровольная ликвидация небольших кредитных организаций с узкой клиентской базой.

«В целом в течение трех лет прогноз вполне реален (в 2022 г. количество решений о ликвидации и об отзыве лицензий было минимальным — 12, тогда как в 2021 г. — 37). Мы ожидаем, что процесс консолидации банковского сектора продолжится, в текущих условиях акцент сделок на рынке М&A будет смещен в сторону банков-монолайнеров, небольших банков (в т. ч. специализирующихся на нишевых продуктах) и банков с иностранным капиталом. Судьба банков-монолайнеров (преимущественно специализирующихся на выдачах автокредитов) будет зависеть от действий текущих акционеров и интереса к ним со стороны других участников рынка», — добавила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

По ее словам, небольшие игроки будут либо присоединяться к крупным банкам, либо ликвидироваться в связи с возрастающей конкуренцией, нормативной нагрузкой и ухудшением финансовых показателей.

«Сделки с банками, имеющими иностранный капитал, ограничены законодательно, однако возможны в случаях, когда покупателями будут выступать организации с хорошей репутацией и соответствующим уровнем кредитоспособности, при этом не обязательно, что подобные банки будут интегрироваться в существующий бизнес, они могут продолжить существование с текущей лицензией», — объяснила Богомолова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что возросла значимость небольших кредитных организаций, не попавших под внешние ограничения, и сложившаяся сейчас ситуация предоставляет им определенные конкурентные преимущества.

«После санкционного давления, оказанного на крупнейшие государственные банки, часть клиентов решили перевести свой бизнес в небольшие частные кредитные организации. Набор предоставляемых услуг и продуктов, качество сервиса, оперативность в принятии решений — то, чем они могут привлечь и удержать клиентов. Преимуществом крупных игроков по-прежнему остаются более выгодные тарифы, цифровизация и уровень IT-сервисов. Крупные банки будут смотреть на присоединение к себе относительно крупных, средних и нишевых участников, получая новую клиентскую базу, синергию, дополнительную экспертизу, новые нишевые продукты», — заключила аналитик.

Сухов спрогнозировал уход кредитных организаций в интервью «Известиям» ранее 13 июня. При этом он рассказал, что наблюдается сокращение бизнеса крупных иностранных игроков, таких как, например, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк.