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Найденный недалеко от СНТ артснаряд уничтожили в Оренбурге

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В Оренбурге недалеко от СНТ «Простор» обнаружили артиллерийский снаряд с элементами коррозии. Его уничтожили на месте, сообщает региональное УМВД России 13 июня.

Боеприпас был найден в полукилометре от СНТ «Простор» в поселке Ростоши-2. До прибытия взрывотехников территорию охранял участковый уполномоченный полиции, уточняет 56orb.ru.

Саперы ОМОНа Росгвардии осмотрели находку и выяснили, что ей является артиллерийский снаряд калибра 125 мм. Артснаряд подвергся коррозии, а головной взрыватель был отломан, в связи с чем боеприпас представлял опасность при транспортировке.

Снаряд уничтожили на месте, пишет РИА «Оренбуржье».

6 июня сообщалось, что взрывотехники обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны в Рыбновском районе Рязанской области. Его нашли в поле в районе села Большое Жоково.

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