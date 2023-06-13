Найденный недалеко от СНТ артснаряд уничтожили в Оренбурге
В Оренбурге недалеко от СНТ «Простор» обнаружили артиллерийский снаряд с элементами коррозии. Его уничтожили на месте, сообщает региональное УМВД России 13 июня.
Боеприпас был найден в полукилометре от СНТ «Простор» в поселке Ростоши-2. До прибытия взрывотехников территорию охранял участковый уполномоченный полиции, уточняет 56orb.ru.
Саперы ОМОНа Росгвардии осмотрели находку и выяснили, что ей является артиллерийский снаряд калибра 125 мм. Артснаряд подвергся коррозии, а головной взрыватель был отломан, в связи с чем боеприпас представлял опасность при транспортировке.
Снаряд уничтожили на месте, пишет РИА «Оренбуржье».
6 июня сообщалось, что взрывотехники обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны в Рыбновском районе Рязанской области. Его нашли в поле в районе села Большое Жоково.