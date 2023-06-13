«Кондопожское ДРСУ» планирует сменить название

Компанию «Кондопожское ДРСУ», которая занимается благоустройством и уборкой улиц Петрозаводска, планируют переименовать в «Карельское». Об этом рассказали в эфире программы «Вести. Карелия» во вторник, 13 июня.

Перемены связаны с желанием организации соответствовать статусу крупного федерального предприятия, которое планируется создать в будущем на основе уже имеющегося. Власти Карелии принимают активное участие в решении этого вопроса, отмечает ИА «Карелinform»

Сейчас компания пополняет свой автопарк и работает над улучшением качества уборки. Так, за последние два года «Кондопожское ДРСУ» приобрело свыше 90 единиц техники.

Ранее в июне сообщалось, что в Петрозаводске стартовал ремонт улиц Сулажгорской и Древлянка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».