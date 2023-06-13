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Путин указал на отсутствие союзников и наличие вассалов у США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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У США нет союзников, есть только вассалы, о чем во вторник, 13 июня, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле.

«Американцы ведут себя очень прагматично, и всё только в своих интересах. <…> У них союзников нет, есть только вассалы», — констатировал российский лидер.

По словам Путина, вассалы Вашингтона стали понимать, что происходит. Он подчеркнул, что население европейских стран в офисах и на производствах осуждает действия России, а приходя домой поддерживает политику Москвы.

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Также он добавил, что экономические проблемы на Западе нарастают, в ФРГ начинается рецессия, а в России будет плюс 1,5–2% ВВП.

Говоря о поставках киевскому режиму западных вооружений президент подчеркнул, что немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley прекрасно горят, как и предполагалось.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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