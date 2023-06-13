Эксперт объяснил причины роста цен на газ в Европе

С начала летнего сезона цены на газ начали расти из-за ожидания наступления знойной жары, когда потребление электричества увеличивается на фоне увеличения количества работающих кондиционеров и растет потребление газа, необходимого для генерации электроэнергии, рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов 13 июня.

В этот день цены на газ в Европе выросли на более чем 15% и достигли €400 за 1 тыс. куб. м, указывают данные торгов нидерландской биржи TTF. На открытии торгов голубое топливо стоило в районе €330. При этом еще в начале июня газ дешевел примерно до €250.

Чернов добавил, что экспортные поставки природного газа из России по газопроводу «Турецкий поток» были остановлены на плановое техническое обслуживание с 5 по 12 июня, что сократило предложение на рынке и в совокупности с ростом спроса подталкивало европейские цены на голубое топливо вверх.

Несмотря на то, что заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в 72,27% (по информации Gas Infrastructure) превышает средние значения за последние пять лет, цены на газ на крупнейшем в Европе хабе TTF в Нидерландах с начала июня выросли уже на 40%, отметил эксперт.

По его словам, в ближайшие дни основное влияние на европейские цены на газ продолжит оказывать ожидание увеличения потребления газа из ПХГ с приходом жаркой погоды в странах Евросоюза (ЕС). Уже 14 июня в Греции и Португалии стрелки термометров должны подняться до +30 градусов, но полноценная знойная жара для большинства европейских стран начнется со следующей недели, поэтому до конца текущего месяца прогнозируется рост европейских цен на газ до €500–600 за 1 тыс. куб. м, заключил он.

3 мая сообщалось, что глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» спрогнозировал, что цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.