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Путин заявил об избирательности ударов по целям на Украине

Путин: Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине в отличие от ВСУ
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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине в отличие от украинской армии, которая бьет по мирным кварталам. Об этом заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами, которая проходит в Кремле.

«Мы и дальше будем избирательно работать, не будем делать так, как эти придурки, — лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам», — подчеркнул он.

Путин добавил, что Россия продолжит отвечать на противостоящие ей от Украины угрозы.

Как он обратил внимание, удары по всей украинской энергосистеме и уничтожение штаб-квартиры главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины — это стало ответом на переход «красных линий», озвученных Москвой

В ходе специальной военной операции Россия продолжает использовать современное высокоточное оружие, уничтожая военные объекты противника.

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Так, в ночь на 2 июня, ВКС России нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Использовалось высокоточное оружие большой дальности, все объекты были поражены.

Точечные удары по энергообъектам Украины Россия начала в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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