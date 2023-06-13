Путин назвал проведение СВО ответом РФ на пересечение «красных линий»

Проведение специальной военной операции стало ответом России на пересечение «красных линий». Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Само проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих [красных] линий? Это самое главное», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Россия не реагирует на пересечение «красных линий» со стороны Запада.

По словам главы государства, удары по всей украинской энергосистеме и уничтожение штаб-квартиры главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины — это также ответ на переход «красных линий».

Кроме того, российский лидер указал на то, что проведение СВО стало попыткой Москвы прекратить начатую Киевом в 2014 году войну. Россия неоднократно выражала свою готовность к мирным переговорам, добавил Путин.

«Когда они всё время говорят: «Вот, вы начали войну, Путин — агрессор». Нет. Это они агрессоры, они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить, но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Разве это не ответ на преодоление каких-то «красных линий»?» — подчеркнул президент.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за год проведения российской СВО удалось достичь определенных целей, в частности получилось освободить значительные территории в Донбассе.

До этого, 28 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров целью спецоперации назвал защиту тех русских и русскоязычных людей, которых Киев угнетает в нарушение всех международных норм и декларации независимости Украины. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что всё это «перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.