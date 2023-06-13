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Путин назвал проведение СВО ответом РФ на пересечение «красных линий»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Проведение специальной военной операции стало ответом России на пересечение «красных линий». Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Само проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих [красных] линий? Это самое главное», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Россия не реагирует на пересечение «красных линий» со стороны Запада.

По словам главы государства, удары по всей украинской энергосистеме и уничтожение штаб-квартиры главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины — это также ответ на переход «красных линий».

Кроме того, российский лидер указал на то, что проведение СВО стало попыткой Москвы прекратить начатую Киевом в 2014 году войну. Россия неоднократно выражала свою готовность к мирным переговорам, добавил Путин.

«Когда они всё время говорят: «Вот, вы начали войну, Путин — агрессор». Нет. Это они агрессоры, они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить, но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Разве это не ответ на преодоление каких-то «красных линий»?» — подчеркнул президент.

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10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за год проведения российской СВО удалось достичь определенных целей, в частности получилось освободить значительные территории в Донбассе.

До этого, 28 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров целью спецоперации назвал защиту тех русских и русскоязычных людей, которых Киев угнетает в нарушение всех международных норм и декларации независимости Украины. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что всё это «перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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