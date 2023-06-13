Жителю Пскова грозит два года тюрьмы за кражу 39 шоколадок

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу 39 плиток шоколада из магазина торговой сети, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Сама кража произошла в январе. Мужчина гулял по торговому залу и обратил внимание на стеллаж с шоколадом. Он взял с полок 39 плиток разных видов, спрятал их под куртку и вышел из магазина. Всего он вынес товара на 3324 рубля. В последствии злоумышленник продал шоколадки случайным прохожим.

На псковича завели уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ («Кража») и уже направили в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, отмечает Псковское агентство информации.

Ранее в июне сообщалось, что судимый восемь раз самарец украл из магазина 14 шампуней. Он сложил товар в корзину и прошел на выход мимо кассы, когда персонал отвернулся.