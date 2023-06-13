Молодой человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Волгоградской области

В Дубовском районе Волгоградской области в результате столкновения грузовика с автомобилем, предназначенным для перевозки животных, пострадал 20-летний молодой человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла утром 13 июня на 562-м км федеральной трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. По предварительным данным, 25-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, предназначенного для перевозки животных, не выдержал дистанцию и врезался в движущийся впереди ГАЗ-331063 («Валдай»).

Судя по фотографиям, опубликованным МВД, от удара автомобили вылетели в кювет и опрокинулись. Кабина Peugeot серьезно пострадала, находившийся внутри 20-летний пассажир получил травмы. Его доставили в больницу в городе Камышине.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда», обе машины следовали через Волгоградскую область транзитом.

6 июня на 307-м км федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург столкнулись Renault Sandero и грузовик Volvo. 67-летний водитель и 54-летняя пассажирка легковушки погибли на месте, еще одна пассажирка, 65-летняя супруга автомобилиста, была доставлена в больницу.