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Путин заявил о невозможности достижения Западом геополитических целей против РФ

Путин: Запад не сможет достичь своих геополитических целей в отношении России
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются. Об этом заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

«У них свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются», — сказал он.

Президент добавил, что эти страны должны «в конце концов осознать», что не добьются упомянутых целей. «Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет», — отметил Путин.

Также он обратил внимание на то, что западные страны гордятся поставками оружия Украине. По словам главы государства, этим западные страны «в известной степени нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта». «Они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают», — подчеркнул президент.

Комплексный подход: какими средствами ПВО располагает Украина
И какие возможности противовоздушной обороны они дают Киеву

9 июня США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя ПВО и боеприпасы.

За день до этого американский президент Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он отметил, что США будут оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле 2022 года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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