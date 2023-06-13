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Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости

Путин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня в России нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Необходимости в дополнительной мобилизации в России нет. Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, которая проходит в Кремле.

«В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня», — сказал Путин.

По словам российского лидера, с начала этого года ВС России набрали свыше 150 тыс. контрактников, вместе с добровольцами — 156 тыс. При этом 9,5 тыс. человек было набрано только за последнюю неделю, рассказал президент.

«Неожиданно даже для меня», — добавил он.

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В декабре Путин уже указывал на отсутствие факторов для возобновления частичной мобилизации. Тогда же глава государства заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации и сказал, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года и была завершена в конце октября того же года. Всего за этот период было призвано 300 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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