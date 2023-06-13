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Путин ответил на вопрос о возможной ротации мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос сроков возвращения мобилизованных со спецоперации домой будет решаться в зависимости от ситуации. Об этом он сказал во вторник, 13 июня, на встрече с военными корреспондентами.

«Когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в Министерстве обороны обсуждается», — отметил президент РФ.

Срочников в зону спецоперации направлять не планируют, добавил глава государства.

«Конечно, сегодня уже эти территории — это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет», — сказал он.

Путин, говоря о солдатах-срочниках, уточнил, что в Белгородской и Курской областях традиционно стоят Вооруженные силы РФ, и в случае угрозы они должны выполнять свой долг и защищать родину.

Работа по набору контрактников, по словам российского лидера, идет «очень неплохо». Их подготовка налажена, ею занимается один из заместителей министра обороны, добавил политик.

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Еще в ноябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что срочники, поступающие на военную службу в рамках осенних призывных кампаний, не будут направляться в зону спецоперации.

В Генштабе тогда также подтвердили, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, а также не будут привлекаться к участию в специальной операции по защите Донбасса.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и была завершена в конце октября. Всего за этот период было призвано 300 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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