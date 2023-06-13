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Сербская оппозиция потребовала отказаться от проведения в стране учений НАТО

Сербский депутат Костич: Белград должен отказаться от участия в учениях НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Сербская парламентская партия «Двери» потребовала от правительства отказаться от участия и проведения на территории страны учений «Платиновый волк – 23» совместно со странами НАТО. Об этом 13 июня «Известиям» заявил депутат этой партии Иван Костич.

По мнению политиков, учения нарушают принципы военного нейтралитета Сербии и моратория на учения с Западом и Востоком на фоне конфликта на Украине. Кроме того, «Двери» считают унизительным для сербского народа любое сотрудничество с Североатлантическим альянсом после военных преступлений, совершенных НАТО во время бомбардировок страны в 1999 году.

«Партия «Двери» требует немедленной отмены военных учений «Платиновый волк – 23». Сербия не встает на сторону какого-либо военного союза, в первую очередь тех, кто уничтожал сербский народ и разрушал нашу инфраструктуру, наши фабрики, больницы и многие другие объекты в стране», — говорится в заявлении партии.

Учения «Платиновый волк – 23» запланированы на период с 16 по 30 июня в Сербии.

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10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белград не вольется в западный «мейнстрим» в отношении Москвы. Он отметил политическую мудрость и стойкость сербского президента Александра Вучича, поскольку ему приходится искать тонкие балансы.

В апреле Вучич заявил, что конфликт на Украине показал всему миру лицемерие Запада. Представители НАТО регулярно призывают Сербию стать частью альянса, так как, по их мнению, Россия поставит всех под угрозу, добавил он.

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