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Российские космонавты выйдут в открытый космос 22 июня

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Выход российских космонавтов с Международной космической станции в открытый космос запланирован на 22 июня, об этом сообщили в «Роскосмосе». Предыдущая миссия за пределами МКС состоялась 12 мая. Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе более пяти часов, однако это на час меньше, чем планировалось, передает телеканал «Известия». В ходе работ космонавты установили теплообменник на модуль «Наука» российского сегмента МКС. В 2023-м прошло три выхода с МКС российских специалистов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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