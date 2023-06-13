Россия в 2023 году сможет выйти на производство 25% мировых потребностей неона

Россия технологически независима в производстве высокочистого неона, а также других инертных газов — ксенона и криптона. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли нашей страны Денис Мантуров. По его словам, отечественные технологии позволяют получать эти вещества с лучшими показателями чистоты в мире, передает телеканал «Известия». Мантуров отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Ранее глава Минпромторга заявил, что Россия в этом году сможет выйти на производство 25% мировых потребностей высокочистого неона.

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