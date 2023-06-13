Путин заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в РФ

В целом в России вводить военное положение нет необходимости, надо работать по некоторым вопросам тщательнее. Об этом заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать, расширят работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, что стоящие в этом плане задачи решаемы <...> В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», — сказал российский лидер.

Ранее, 31 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости введения военного положения, отметил, что принятие такого решения — это прерогатива высшей федеральной власти России, и такой вопрос не обсуждался.

РФ продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.