Военный эксперт объяснил отсутствие запрета на снаряды с обедненным ураном

Гражданское население и военные, применяющие снаряды с обедненным ураном, страдают от использования этого вида вооружений. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась запрещать данные снаряды и не приняла во внимание предоставленные отчеты о его опасности. Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал во вторник, 13 июня.

Он отметил, что были засвидетельствованы случаи последствий применения снарядов с обедненным ураном. Так, в Ираке и Югославии произошло заражение местности.

«Когда уран попадает в почву, он может попасть и в воду, в растительные организмы. Когда же человек попадает внутрь этой экосистемы, начинается активизация хронических болезней. Прежде всего онкологии», — объяснил Леонков в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт отметил, что попытки отнести снаряды с обедненным ураном к категории химического оружия и запретить их использование уже предпринимались, но для этого потребовалась санкция ВОЗ. Однако организация отказалась принимать во внимание отчеты исследователей, которые указывали на тяжелые последствия для гражданского населения.

Проблема еще и в том, что последствия от снарядов с обедненным ураном оказались отсроченными, то есть связь с этим видом оружия намного труднее доказать.

Леонков подчеркнул, что когда Великобритания и США заявляют, что ничего страшного в этих боеприпасах нет, они лукавят.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом намерен предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена согласилась на передачу снарядов Киеву после нескольких недель внутренних дебатов о том, какими боеприпасами оснастить танки Abrams, которые Вашингтон передает Киеву, сообщает телеканал «Звезда».

О подобном решении ранее объявила Великобритания. Так, о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, 25 апреля сообщил британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи. Тогда он указал, что вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

Позднее заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала, что применение таких снарядов будет иметь масштабные последствия для всего мира. Как подчеркнула дипломат, опасность заключается в том, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.