В Липецкой области рецидивист угнал машину соседа в третий раз

Рецедивист из Лебедянского района Липецкой области попал в дорожно-транспортное происшествие на открытом УАЗ «Патриот», который он угнал в третий раз. Подозреваемого уже задержали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД во вторник, 13 июня.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня в селе Каменная Лубна. Ранее судимый 33-летний местный житель, освободившийся из мест лишения свободы 9 июня, проходил мимо дома своего 61-летнего соседа.

Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии и ему пришла идея прокатится на «Патриоте». Как отмечает LipetskMedia, мужчина отбывал наказание за двойной угон этого же автомобиля. На дороге Красное – Теплое рецидивист сильно разогнался и не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.

Против угонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет GOROD48.

Ранее в апреле сообщалось, что в Калужской области двое мужчин угнали автомобиль «Почты России», в котором перевозилось более 2,4 млн рублей. Злоумышленники напали на сотрудника предприятия и, угрожая пистолетом, угнали машину «УАЗ», в которой находились деньги. Оба подозреваемых были задержаны.