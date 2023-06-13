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Путин возложил на Украину вину в разрушении Каховской ГЭС

Путин: в трагедии на Каховской ГЭС виновата украинская сторона
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В разрушении Каховской ГЭС виновата украинская сторона, она стремилась к этой трагедии. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными корреспондентами.

«Ну, кто виновен — понятно, украинская сторона стремилась к этому», — сказал глава государства.

По словам Путина, перед разрушением ГЭС больших взрывов зафиксировано не было, так ему доложили военные.

Президент напомнил, что украинские боевики прицельно и многократно били из HIMARS по Каховской ГЭС.

«Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло разрушение», — подчеркнул он.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

По данным на 13 июня, число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что со вторника начинаются выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим в размере 10 тыс. рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, он вызвал неконтролируемый сброс воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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