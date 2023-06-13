В Воронеже задержали подозреваемых в инсценировках ДТП ради страховки

В Воронеже задержаны подозреваемые в инсценировках автоаварий ради страховых компенсаций. Об этом 13 июня сообщается на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

Оперативники задержали в общей сложности 12 подозреваемых — жителей Воронежа от 18 до 42 лет, в том числе предполагаемого организатора.

По данным управления, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года злоумышленники инсценировали ДТП в Воронеже, используя для этой цели дорогие автомобили. Затем члены группировки обращались в страховые компании для получения компенсаций. К этому моменту в деле насчитывается семь эпизодов, ущерб от которых составил более 2,4 млн рублей.

Во время обысков у задержанных нашли мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, паспорта транспортных средств, а также документацию страховых компаний.

По факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159. 5 УК РФ («Страховое мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») в отношении инициатора и его трех деятельных пособников возбуждено уголовное дело. Остальных участников группы подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 159. 5 УК РФ («Страховое мошенничество»).

Все участники находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дела.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что группу автоподставщиков задержали в Красноярске. Их подозревают в организации более чем 100 эпизодов мошенничества.

Злоумышленники приобретали дорогие автомобили, включая Porsche и Mercedes, устраивали подставные ДТП с их участием, а затем обращались в страховые компании, которые выплачивали им значительные суммы за ремонт автомобилей и запчасти.