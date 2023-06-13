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Фермера из Нижегородской области оштрафовали за съемку поля с дрона

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Фото: соцсети
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Фермера из Нижегородской области, который написал трактором на поле «Я Русский» и снял надпись с помощью дрона, оштрафовали на 40 тыс. рублей, сообщает во вторник, 13 июня, ИА Регнум.

«Мне назначили штраф около 40 тыс. рублей. Я его сразу и погасил. К сожалению, я не знал о запрете на запуск дронов. Кстати, полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки. Сказали, что классно было наблюдать за такой акцией и район прославил», — рассказал Николай агентству.

По его словам, штрафа ему не удалось избежать из-за резонанса. Фермер добавил, что точно попробует повторить акцию, но запускать дрон уже не будет, пока запрет не снимут.

«Будет настроение — снова напишу. Но уже дрон запускать не буду. По прошлой ситуации — штраф оплачен, проверка прекратилась», — заявил фермер.

Николай Щеглов — фермер из Арзамасского района — обрел популярность после публикации видео, в котором он написал на поле фразу из песни исполнителя SHAMAN «Я русский». Публикация собрала много просмотров и вызвала интерес со стороны правоохранительных органов, так как была снята на дрон. С 31 октября 2022 года в области введен запрет на использование беспилотников.

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Ранее, 13 июня, в Росавиации рассказали об ответственности, грозящей за несанкционированный запуск дрона в России. На данный момент нарушение правил использования воздушного пространства влечет штрафы, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы.

В апреле начальник Госавианадзора Владимир Ковальский сообщил, что количество нарушений в связи с использованием в РФ пользовательских (личных) дронов в I квартале 2023 года выросло в 1,8 раза по сравнению с показателями прошлого года, до 84 случаев. При этом 51 нарушение из 84 произошло на территории Центрального федерального округа.

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