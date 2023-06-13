Путин заявил о желании России выстраивать добрые отношения со странами бывшего СССР

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил, что Москва до сих пор настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом. Об этом глава государства сказал на встрече с военными корреспондентами.

«Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем», — подчеркнул он.

Путин также отметил, что Запад всё время пытался раскачивать РФ. Он напомнил, что Россия воевала на Кавказе с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России), а Запад поддерживал группировку «материально, информационно, политически, и даже в военном смысле».

«Значит, договорились, что НАТО не будет расширяться. Всё же предложили. Всё. Нет. Почему. Ну просто слишком большая страна. Такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно всё пытаются распиливать», — добавил глава государства.

Путин заявил, что Запад использует Украину для раскачивания России. Российский лидер отметил, что это нужно было учитывать при принятии решения по развалу СССР.

«Тогда, видимо, рассчитывали на то, что глубинные наши отношения — они будут определяющими», — отметил он.

Ранее, 7 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите, который пройдет 11–12 июля, принять положительное решение о членстве страны в организации.

Столтенберг 24 мая заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.