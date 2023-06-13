Десятки людей пришли почтить память Берлускони к его вилле под Миланом

Десятки людей пришли почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к его вилле во вторник, 13 июня. Соответствующие кадры публикуют «Известия».

Церемония прощания проходит на вилле San Martino в населенном пункте Аркоре — примерно в 20 км к северу от Милана. Доступ на территорию разрешен только родным и близким Берлускони. Возле виллы лежат букеты цветов, плакаты, флаги партии политика «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых итальянец являлся в разное время.

Похороны политика состоятся 14 июня в Милане. В этот день в Италии будет объявлен общенациональный траур, в связи с чем приспустят флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах республики.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» в возрасте 86 лет. Итальянского политика внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию. Говорилось о прохождении Берлускони курса химиотерапии.

Экс-премьер Италии родился в Милане 29 сентября 1936 года.

В 1961 году он с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В политику Берлускони пришел в возрасте 57 лет. Четырежды он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.