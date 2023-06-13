Путин указал на фундаментальный характер целей и задач спецоперации

Цели и задачи спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они носят фундаментальный характер, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами, которая проходит сейчас.

«В целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они (цели. — Ред.) для нас носят фундаментальный характер», — подчеркнул глава государства.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за год проведения российской СВО удалось достичь определенных целей, в частности получилось освободить значительные территории в Донбассе. Представитель Кремля напомнил, что Путин еще 24 февраля 2022 года, в день начала проведения СВО, указывал на необходимость обеспечить безопасность мирного населения.

28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров целью спецоперации назвал защиту тех русских и русскоязычных людей, которых Киев угнетает в нарушение всех международных норм и декларации независимости Украины. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что всё это «перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам».

Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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