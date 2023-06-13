Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета

РФ намерена создать свой дальнемагистральный самолет в 2028–2030 годах. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, сейчас ведется разработка воздушного судна. В создании широкофюзеляжного самолета участвует Китай, передает телеканал «Известия». Глава Минпромторга также подчеркнул, что с учетом позиции Запада в проект будут вноситься корректировки и изменения.

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