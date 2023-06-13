Путин подписал закон о надзоре за освободившимися криминальными авторитетами

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательного административного надзора за криминальными авторитетами, освободившимися из мест лишения свободы. Документ опубликован во вторник, 13 июня, на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет перечень граждан, в отношении которых устанавливается административный надзор. Среди них в том числе осужденные за занятие высшего положения в преступной иерархии, освобожденные из мест лишения свободы, которые имеют непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также совершившие умышленные преступления в отношении несовершеннолетних и других.

Администрация исправительного учреждения не позже чем за два месяца до истечения срока отбывания осужденным наказания должна подать в суд заявление об установлении административного надзора за ним.

Документ разработан группой депутатов. Как отмечали авторы инициативы, новые нормы будут способствовать обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан России, повышению эффективности мер по защите основ конституционного строя.

Закон был одобрен комитетом Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству на заседании 6 июня. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

В прошлом месяце в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвали проработать вопрос о возможном изменении административного надзора над освободившимися заключенными с помощью создания специального приложения.