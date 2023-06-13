В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию

В Египте мумифицируют тигровую акулу, убившую российского туриста у пляжа в Хургаде, сообщил телеканал Al Arabiya 13 июня.

После того, как рыбаки поймали хищника — туша была передана ученым. Ее вскрыли, мумифицировали, а после завершения исследований намерены передать в музей Института морских наук и заповедников Красного моря. Сотрудники уже начали процедуру бальзамирования.

Кроме того, источники уточнили, что из желудка акулы удалось извлечь части тела погибшего Владимира Попова.

О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно 8 июня. Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после произошедшего.

В тот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, напавшей на россиянина. Министерство окружающей среды Египта заявило, что специалисты начали лабораторное обследование хищника для установления причин ее нападения.

Египтянин Мохаммед Аппас, участвовавший в поимке акулы, 10 июня рассказал «Известиям», что причина ее агрессии могла заключаться в резких движениях человека.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.