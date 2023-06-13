В Рязанской области представили статистику по населению

В Рязанской области проживает 1,1 млн человек, 71% из которых в городах, остальные — в селах. Такие цифры озвучили специалисты Рязаньстата в своих соцсетях во вторник, 13 июня.

Больше всего в регионе проживает женщин — 596 тыс., причем треть из них в селах. Мужчин меньше на 100 тыс. человек — 493 тыс. Треть из них также сельские жители, пишет 62INFO.ru.

Средний возраст жителя Рязанской области — 43 года, отмечает РИА «7 новостей».

Ранее в июне в Коми составили портрет среднестатистической жертвы кибермошенников. Чаще всего жертвами интернет-преступников становятся пожилые люди, живущие в городе.