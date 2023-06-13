Владимир Путин встретился с военными корреспондентами

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, о чем во вторник, 13 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ней принимают участие журналисты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов. Материалы встречи будут предоставлены позже», — указал пресс-секретарь главы государства.

В прошлый раз глава государства пообщался с представителями СМИ в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда Песков заявил о том, что Путин может еще раз встретиться с корреспондентами.

Встреча проходила в укороченном формате, так как график президента сдвинулся из-за позднего начала, вызванного кибератаками.

Также в декабре прошлого года Путин провел заседание Государственного совета РФ по молодежной политике, после которого ответил на вопросы журналистов, в том числе оценил итоги уходящего 2022 года для России.