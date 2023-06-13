Потепление до плюс 28 градусов придет в Москву на текущей неделе

Настоящее лето ожидает жителей Москвы на этой неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что повышение температуры в городе начнется уже во вторник, передает телеканал «Известия». А в четверг днем в столице потеплеет до 26–28 градусов. Вильфанд также отметил, что благодаря этому начнут активно прогреваться реки и озера. К выходным температура воды в московских водоемах составит 19–20 градусов.

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