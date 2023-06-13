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Экс-футболист столичного «Спартака» Ширко попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
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Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. 14 июня он будет переведен в общую палату. Об этом 13 июня сообщил член комитета ветеранов столичного клуба Александр Хаджи.

«У него была аритмия, ему уже все медицинские процедуры провели <…>. Пока в реанимации находится, никакой угрозы жизни нет, всё нормально», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

46-летний спортсмен является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе «Спартака». Нападающий провел шесть матчей за сборную РФ.

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В ночь на 12 мая произошло ДТП на 30-м км Минского шоссе в сторону Москвы. Бывший футболист «Спартака» Александр Каракин умер после участия в уличных гонках в Московской области. Он скончался в больнице. Спортсмен не справился с управлением, его Nissan GTR врезался в отбойник. Водитель не был пристегнут.

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